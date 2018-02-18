Galanos: “Maraş’ın açılması konusu yeniden gündeme gelmeli”

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, Maraş konusunu müzakere masasında hem ayrı, hem de diğer konularla paralel şekilde irdelemesini istedi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Galanos, Maraş konusunun yeniden gündeme gelnesi gerektiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderilmek üzere mektup hazırladığını kaydetti.

Habere göre Galanos, Maraş konusunun yalnızca Güven Yaratıcı Önlem olarak değil, Kıbrıs sorununun bütünü için önem teşkil ettiğini ifade ederek, Anastasiadis’in partisel taahhütler zemininde hareket etmeyeceğine inandığını ve bu durumun umut verici olduğunu söyledi.

Galanos, Kıbrıs sorununun “Türk uzlaşmazlığı” olduğu sürece çözülemeyeceğini de iddia etti.