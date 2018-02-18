Beyarmudu’nda metrekareye 30 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, Beyarmudu’nda metrekareye 30 kilogram yağış düştüğünü, 24 saatte en fazla yağışın burada kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en az yağış 7 kilogramla Alevkayası’nda kaydedildi.

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Beyarmudu 30 kilogram, Boğaz 26, Akdoğan-Türkeli 25, Yakın Doğu Üniversitesi 24, Girne ve Kalkanlı 16, Lefkoşa ve Lefke 12, Sandallar ve Taşpınar 11, Gemikonağı 9, Güzelyurt 8 ve Alevkayası 7 kilogram.”