Trump’tan İsrail’e yerleşim birimi uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de yayımlanan “İsrail Hayom” gazetesine konuştu.

Filistin ve İsrail’in barış yapmaya hazır olmadıklarını belirten Trump, İsrail’in yerleşim faaliyetleriyle ilgili de konuştu.

ABD Başkanı Trump, “Yerleşimler barış yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolayısıyla İsrail’in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“KUDÜS KARARI MÜZAKERE EDİLEMEZ”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme kararının kesin olduğunu ve müzakere edilmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi konusunda “pişmanlık duymadığına” işaret eden Trump, “Kudüs’ü müzakere masasından kaldırarak, İsrail’in başkenti olduğunu ve bu konunun artık müzakere edilmesinin mümkün olmadığını gösterdim” diye konuştu.

İsrail’in Basra Körfezi’ndeki ülkeler ve özellikle de Suudi Arabistan ile ilişkileri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Trump, “İlişkiler geçmişten çok daha iyi. Bu ülkeler benim Kudüs ile ilgili kararıma saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.