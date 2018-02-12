Doktorları açıklama yaptı

Beyinde pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı belli oldu. Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran ve sanatçının doktoru Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili “Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok” açıklamasını yaptı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanıryoğun bakıma alındı.

Beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DÜZELTME

Pazar gece saatlerinde hastaneye kaldırıldığın söylenen İnanır’ın durumuyla ilgili de bir düzeltme yapıldı. Buna göre İnanır, ilk sağlık problemi belirtilerini pazar sabah saatlerinde yaşadı. Eve çağrılan doktorlar tarafından ikna edilen Kadir İnanır, pazar öğlen saatlerinde hastaneye kaldırıldı.