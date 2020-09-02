Dünya

Trump: Ülkedeki protesto gösterileri barışçıl değil, bunlar iç terör eylemleri

2 Eylül 2020

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake’nin polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

Ziyareti esnasında kentteki güvenlik güçleri ve yerel yöneticilerle bir araya gelen Trump, göstericilerin iş yerlerine zarar verdiğini, federal binaları yakmaya çalıştığını ve mağazaları yağmaladığını anımsatarak, “Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri” dedi.

Trump ayrıca, kendilerinden talep edilmesi durumunda Ulusal Muhafızları diğer kentlere gönderebileceklerinin altını çizdi.

“Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız”

 

Polis karşıtı söylemleri de eleştiren Trump, “Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor” dedi.

Blake’in vurulmasına ilişkin ise Trump, “Bu süreçten geçen tüm aileler için çok üzgün hissediyorum. Olay araştırılıyor, karışık bir durum” diye konuştu.

Gösteriler esnasında hasar gören iş yerlerinin inşası için de halkın yanında olacaklarını vurgulayan Trump, “Kenosha’daki güvenlik güçlerine 1 milyon dolar vereceğiz. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere destek için yaklaşık 4 milyon dolar ayıracağız ve Wisconsin’de kamu güvenliğinin sağlanması için 42 milyon dolar destek vereceğiz” dedi.

Kenosha’da 23 Ağustos’ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake’nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

ABD’de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.


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