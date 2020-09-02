Dünya

McDonald’s’a 1 milyar dolarlık ırkçılık davası

2 Eylül 2020
McDonald's

52 siyahi eski franchise sahibi, McDonald’s’ın kendilerine beyazlara tanıdığı fırsatları tanımadığı, en kötü lokasyonlardaki restoranları işletmeye zorladığı gerekçesiyle dava açtı.

McDonald’s’a 1 milyar dolarlık ırkçılık davası açıldı.

52 siyahi eski şube sahibi, fast-food devinin kendilerine, beyaz işletmecilerle aynı fırsatları tanımadığını iddia ederek ırk ayrımcılığında bulunduğunu öne sürdüler.

Davacıların iddiasına göre McDonald’s, siyahi işletmecileri genellikle güvenlik ve sigorta maliyetlerinin yüksek, satış hacminin daha az olduğu, gelir düzeyi düşük mahallelere yönlendirdi.

CNBC’de yer alan habere göre davacılar, faaliyet gösterdikleri yıllar boyunca ortalama 4 ila 5 milyon dolar arasında gelir kaybı yaşadıklarını belirtti.

McDonald’s ise iddiaları kabul etmeyerek, kendilerinin lokasyon için sadece tavsiyede bulunduğunu, son kararın franchise sahiplerine ait olduğunu söyledi.


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