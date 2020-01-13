Trump: Süleymani ABD’ye saldıracak mıydı, bir önemi yok, çünkü onun korkunç bir geçmişi vardı

İranlı komutanın acilen öldürülmemiş olsaydı ABD’lilere saldıracağı iddiasını sorgulayan Demokrat Partililere ve savaş karşıtlarına ateş püsküren Trump “Gerçekte bunun bir önemi yok, çünkü Süleymani’nin korkunç bir geçmişi vardı” dedi.

Küresel çapta 3. Dünya Savaşı korkusu yaşatan Kasım Süleymani suikastını bir kez daha savunmaya geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı’nın acilen öldürülmemiş olsaydı ABD’lilere saldıracağı iddiasını sorgulayan Demokrat Partililere ve savaş karşıtlarına ateş püskürdü.

Yine Süleymani’nin eli kulağında tehdit oluşturduğu iddiasında ısrar eden Trump, ilaveten, İranlı komutanın sicili düşünüldüğünde tehdidin acil olup olmamasının öneminin bulunmadığı savını ortaya attı.

ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı, şu tweetleri attı:

“Demokratlar ve Yalan Haber medyası, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani’yi şahane bir adammış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik, askeri veya herhangi bir alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar!”

“Yalan Haber Medyası ve onların Demokrat Ortakları, terörist Süleymani’nin gelecekteki saldırıları kapıda mıydı değil miydi, bu konuda benim ekibim uzlaşma içinde miydi değil miydi, bunu belirlemek için çok çalışıyor. Her ikisinin yanıtı da güçlü EVET, ama aslında bunun bir önemi yok, çünkü onun (Süleymani’nin) korkunç bir geçmişi vardı.”