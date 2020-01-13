Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı: İran’dan özür talep edeceğiz

13 Ocak 2020
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’in gözaltına alınmasıyla ilgili İran yönetiminden özür talep edeceklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında İran’la yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Raab İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire’in cumartesi günü İran’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “Büyükelçinin gerekçe veya izahat olmaksızın gözaltına alınması uluslararası hukukun fahiş biçimde ihlalidir” dedi.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad’ın olaya tepki olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Raab, “Özür talep edeceğiz ve bunun bir daha tekrarlamaması için güvence isteyeceğiz” ifadesini kullandı.

Raab, olayın ardından İngiltere’nin Tahran büyükelçiliğinin güvenliğinin de gözden geçirildiğini söyledi.

Olayla ilgili uluslararası toplumun İngiltere’ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Raab, Viyana Konvansiyonuna göre bütün diplomatların özel haklara sahip olduğunu hatırlattı.

‘Tahran’daki rejim bir yol ayrımındadır’

Raab, “Giderek daha fazla siyasi ve ekonomik yalıtılmışlık içine kayabilir ama bir alternatif var ve rejim de tercih imkanına sahip. İran için diplomatik kapı açık. Şimdi İran’ın diplomasiye başlamasının ve ileriye doğru barışçıl bir yol belirlemesinin zamanıdır” dedi.

Tahran’da düşen Ukrayna uçağına da değinen Raab, İran’ın başlangıçta inkar etmesine rağmen cumartesi günü sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.

“Şimdi tam, saydam ve bağımsız bir soruşturma yapmanın zamanıdır” diyen Raab, düşen uçakla ilgili soruşturmanın uluslararası iş birliğini de içerecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

 



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