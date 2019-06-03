Dünya

Trump İngiltere’de: ABD Başkanı’nın Londra’daki ilk durakları Buckingham Sarayı ve Westminster Katedrali

3 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth’in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere’ye geldi. Donald Trump ve eşi Melania Trump önce Buckingham Sarayı’nda Kraliçe tarafından ağırlandı, daha sonra Westminster Katedrali’nde Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu.

Kraliçe 2. Elizabeth, birlikte öğle yemeği yediği Trump çiftini akşam yemeğinde de ağırlayacak. Kraliçe 2. Elizabeth’e yemekte Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate de eşlik edecek.

Prens Harry ve kısa süre önce bir erkek bebek dünyaya getiren eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise yemeğe katılmayacak.

Trump, ABD vatandaşı Meghan Markle’a “ahlâksız” dediğini ses kayıtlarına rağmen inkâr etmişti.

Donald Trump

Trump: Sadiq Khan tam bir zavallı

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere gezisine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için “tam bir zavallı” dedi ve ekledi:

“Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı (Bill) de Blasio’yu hatırlatıyor.”

Khan’ın sözcüsü ise Trump’a “Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı’na yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere’nin Trump için “kırmızı halı sermemesi” gerektiğini söylemişti.

Khan dün İngiliz Observer gazetinde yayımlanan yazısında Trump’ı “20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla” suçlamıştı.

Trump ve May geçtiğimiz yıl Başkan’ın İngiltere ziyareti sırasında bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere gezisi öncesi Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Brexit müzakereleri sürecinde “tüm kozları AB’ye verdiğini” söylemişti.

İngiltere’ye, AB’den anlaşma olmadan ayrılma konusunda hazırlıklı olması çağrısında bulunan Trump, Brexit Partisi lideri Nigel Farage’ın da Brexit müzakereleri sürecinde daha fazla rol alması gerektiğini belirtmişti.

İklim değişikliği ve Huawei

May ve Trump’ın Salı günü başlayacak görüşmelerinde başlıca gündem maddeleri, iklim değişikliği ve ABD’nin Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik kısıtlamaları olacak.

İngiltere daha önce de ABD’nin 2017’de Paris Anlaşması’ndan çekilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıklamıştı.

Öte yandan ABD Huawei’yi güvenlik gerekçeleriyle kara listeye almış olsa da, İngiltere, 5G teknolojisinin bazı parçalarını Huawei’den tedarik etmeyi düşünüyor.

Londra’da yoğun güvenlik önlemleri

Trump’ın ziyareti sırasında Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda geniş katılımlı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Protestoların liderleri, daha önceki Trump ziyaretinde kullanılan Başkan’ın maskotu şeklindeki dev balon “Bebek Trump’ın” yine gökyüzüne salınacağını söyledi.

Londra emniyeti ise kentte yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Trump geçtiğimiz yıl da İngiltere’yi ziyaret etmiş ve Kraliçe ile bir araya gelmişti. Ancak bugün başlayacak ziyaretin resmi ziyaretlerden farklı, Kraliçe’nin daveti üzerine gerçekleşiyor olması.

 

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