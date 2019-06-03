İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti: Orantısız bir önlem

Hakem, Assange gıyaben tutuklanmasının ‘orantısız bir önlem olarak göründüğünü’ de sözlerine ekledi.Assange’ın avukatı Per Samuelsson, müvekkilinin İsveç’e gelip soruşturma yürüten makamlarla işbirliği yapabileceğini, gizleyecek hiçbir şeyi olmadığının altını çizdi.

Samuelsson, “Sıradaki adım, İngiltere’deki hukukçularla konuşmak, belki tekrar İngiltere’ye gitmek ve bu durumu görüşmek. Ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz” diye konuştu.

Duruşma, kamuya kapalı yapıldı. Savcı Eva Marie Persson, İngiltere’nin Assange’ı İsveç’e iade etmesi için onun tutuklanmasını talep etmişti. Savcı, mahkeme kararına rağmen soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.