Trump: İngiltere anlaşmasız bir Brexit’e hazırlıklı olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.

Trump, “İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin” dedi.

Röportajında Brexit Partisi lideri Nigel Farage’ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi.

Trump, İngiltere’nin Brexit müzakere sürecinde “tüm kozları AB’nin eline verdiğini” savundu.

ABD Başkanı dün de İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Trump’ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması “diplomatik teamüllere aykırı” bulunarak eleştirildi.

Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump’ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere’nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise, Trump’ı “artan küresel tehdidin en korkunç örneklerinden biri” şeklinde tanımladı.

Observer’a verdiği röportajda, “Dünya çapında aşırı-sağ yükselişte, zor kazanılmış hak ve özgürlüklerimiz ile 70 yıldan uzun bir süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor” dedi.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May 7 Haziran’da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Muhafazakar Parti’nin yeni liderini Temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere’nin de yeni başbakanı olacak.

Johnson’dan yanıt gelmedi

Boris Johnson’dan ise Trump’ın desteğine bir yanıt gelmedi.

Johnson geçmişte Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklaması gibi bazı kararlarını eleştirmişti.

Ancak geçen yıl Nisan ayında Trump’ın İngiltere ziyaretinin kesinleşmesini “muhteşem haber” olarak yorumlamış ve daha sonra yaptığı bir açıklamada İngiltere’yi eğer Trump yönetseydi, Brexit müzakerelerinin daha iyi ilerleyeceğini savunmuştu.

İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumuna seçmenlerin yüzde 72.2’si katılmış, bunların yüzde 51.9’u Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Son olarak İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball, Johnson hakkında Brexit referandum kampanyası sürecinde halka yalan söylemek suçlamasıyla dava açtı. İngiltere’nin AB’den ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere’nin AB’ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

Boris Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu.ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.