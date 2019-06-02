Magazin

Fulya göğsümüzü kabarttı

2 Haziran 2019

Hırvatistan’nın Porec şehrinde  gerçekleştirilen Miss Tourism World / Dünya Turizm Güzeli yarışmasında KKTC’yi temsil eden Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi.

Günkut Ajans tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 73.’sü gerçekleştirilen yarışmaya

40’a yakın ülkeden güzeller katıldı.

Dün akşam gerçekleştirilen yarışmasında ilk 5 dereceye layık görülen ülkeler şöyle:

Dünya Turizm Güzeli 2019 Avusturalya

2. Güzel Polonya

3. Güzel Finlandiya

4. Güzel Kuzey Kıbrıs

5. Güzel Uganda

Etiketler


İlgili Makaleler

Allame’den “Kızgın” klip

2 Haziran 2019

Gündeş’in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

2 Haziran 2019

Akalay ölümden döndü

2 Haziran 2019

Pelin’in güzelliğinin sırrı gülüşünde gizli

2 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı