Kıbrıs

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Bayram mesajı

2 Haziran 2019
kıbrıs-türk-ticaret-odası

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, şöyle denildi:
“İslam alemi için kutsal olan bir Ramazan ayını daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. İslam dini, Ramazan ayının ve orucun simgelediği kutsiyeti, insanların birbirileri ile yardımlaşarak hayatın zorlukları ile mücadele etmelerine atfetmiştir.
Ramazan Bayramı’nı yaşamaya hazırlandığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk halkı olarak biz de, dayanışmanın ne denli önemli olduğunu gösteren günlerden geçiyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi, birlikte ve dayanışma içinde daha çok çalışmak ve daha çok üretmekle mümkün olabilecektir.
Bu inançla, tüm İslam aleminin ve Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını kutlar, bütün iş insanlarımıza ve çalışanlarımıza başarılar dileriz.”

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