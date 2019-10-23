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Trump: Güvenli bölge kuruldu, Kürtler güvende

23 Ekim 2019
Donald-Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Moskova’da Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı’nın ardından yaptığı değerlendirmede “güvenli bölge kuruldu” dedi.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye – Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili ‘büyük başarı’ elde edildiğini belirterek, “Güvenli Bölge kuruldu. Ateşkes devam etti ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle birlikte çok iyi çalıştılar. Tutuklu IŞİD militanları kontrol altında.” ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye’deki gelişmelerle ilgili ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

 

 

 

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