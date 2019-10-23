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Türkiye’de yetişkin kişi başına düşen servet 1 senede yüzde 18 azaldı
Türkiye’de yetişkin kişi başına düşen servet son bir senede 5 bin 226 Amerikan doları azaldı. 2018’de 29 bin 624 dolar olan miktar 2019 yılında 24 bin 398 dolara kadar düştü.
Bir senedeki değişim oranı yüzde 18. Türkiye, yetişkin kişi başına düşen servetin en fazla azaldığı üçüncü ülke oldu.
İsviçre bankası Credit Suisse’nin küresel servet raporunda Türkiye’ye ilişkin öne çıkan noktaların başında yetişkin kişi başına düşen servet oranındaki düşüş dikkat çekti. Rapora göre Türkiye’de yetişkin başına düşen servet 2019 yılında 5 bin 226 dolar gerileyerek 24 bin 398 dolar oldu.
Rapora göre bu alanda en büyük düşüş yaşayan ülke Avustralya oldu. Bu ülkede yetişkin kişi başına düşen servet 28 bin 670 dolar azalırken Norveç’te bu miktar 7 bin 520 oldu. Üçüncü sıradaki Türkiye’nin ardından gelen Belçika’da ise kişisel servet 4 bin 330 dolar azaldı.
En fazla artış ise 17 bin 790 dolar ile İsviçre’de oldu. ABD 11 bin 980 dolar ille ikinci sırada yer aldı.