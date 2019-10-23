Kremlin: Kürtler sınırdan çekilmezse,Türkler onları ezip geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye’nin kaderini etkileyen Soçi mutabakatından bir gün sonra açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, “ABD Kürtlere ihanet etti ve onları terk etti.” dedi.

Rus haber ajansına konuşan Peskov ayrıca ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in yorumlarına da tepki göstererek, ABD’nin Kürtleri Suriye sınırına yakın durmaları ve Türk ordusu ile mücadele etmeleri için teşvik ettiğini ileri sürdü.

Sözlerine, “ABD, Kürtleri Türkiye sınırında tutup Türk ordusuyla savaşmak zorunda bırakıyor” şeklinde devam eden Peskov, “Kürtler, Moskova ile Ankara arasında varılan anlaşmaya göre geri çekilmezse, Türk ordusu tarafından ezilip geçilecek.” dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye ve Rusya arasında Suriye’yle ilgili varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, “YPG’liler 150 saat içinde Türkiye sınırından 30 kilometre çekilecek” maddesi için “Kürtlerin bu bölgeden çıkarmayı başarmaları mümkün değil” yorumunda bulundu.