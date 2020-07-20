Dünya

Trump başkanlık yarışında 15 puan geride

20 Temmuz 2020
Donald Trump
Donald Trump

Washington Post ve ABC News’un yaptığı yeni bir ankete göre, kasımdaki  ABD başkanlık seçiminde muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden’ın, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın önündeki liderliği çift haneli rakamlara ulaştı.

Ankete göre kayıtlı seçmenler arasındaki Biden’a destek oranı yüzde 55, Trump’ın destek oranı ise yüde 40 düzeyinde. Mayıs ayında Biden, Trump’ın 10 puan önündeydi. Pandeminin ülkedeki bazı bölgelerde hızla yayıldığı mart ayında ise bu fark Trump lehine 2 puandı.

Ankete katılan Trump destekçileri arasında Trump’ı yeniden başkan seçmenin en önemli şey olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 72, bunu çok önemli bulanların oranı yüzde 47. Yüzde 21’iyse temel motivasyonlarının Biden’ı mağlup etmek olduğunu söyledi.

Biden destekçileri arasındaysa bu sonuçlar neredeyse tam tersi. Yüzde 67’si en önemli şeyin Trump’ı mağlup etmek olduğunu söylerken yüzde 48’i bunun çok önemli olduğunu, yüzde 24’ü ise eski Başkan Yardımcısı Biden’ı seçmenin temel motivasyonları olduğunu belirtti.

1006 yetişkinle 12-15 Temmuz tarihleri arasında telefonla yapılan anketin yanılma payının artı/eksi yüzde 3,5 olduğu açıklandı.

Trump birkaç gün önce yeniden seçilme şansını arttırmak ve kampanyasına ivme kazandırmak amacıyla seçim kampanyası sorumlusunu değiştirmişti.

Uzun süredir kampanya sorumlusu olarak görev yapan Brad Parscale’in yerine Bill Stepien bu göreve getirilmişti.

Trump’a kamuoyu desteği de düşüşte

 

Washington Post’un (WP) haberine göre, Trump ile Biden arasındaki bu 15 puanlık fark, Trump’ın koronavirüs pandemisi dahil ülkenin temel sorunlarına nasıl yanıt verdiği konusundaki intibaya bağlı.

Son iki ayda Trump’a kamuoyu desteği ciddi derecede düşerek yüzde 39 seviyesine geriledi. Bu oran mayıs ayında yüzde 46, marttaysa yüzde 51 seviyesindeydi.

Şu anda Amerikalıların yüzde 62’si Başkan’ın pandemi sürecini yönetme şeklini onaylamıyor, bu süreci onayların oranı sadece yüzde 38.

Ancak ülkedeki ekonomik sıkıntılara rağmen Trump’ı ekonomiyi idare konusunda destekleyenlerin oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu, yüzde 47’sinin bu konuda Trump’ı desteklemediği belirtildi.

Trump’ın 65 yaş üstü Amerikalılar ve beyaz kadınlar arasındaki destek oranının azaldığı, Biden’ın toplamda tüm kadın seçmenler arasında yüzde 60’lık desteğe sahip olduğu açıklandı.


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