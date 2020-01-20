Trodos’ta pazar günü trafik kaosu yaşandı

Kıbrıs’ın güneyinde dün birçok kişinin iyi havayı fırsat bilerek, yağan kardan faydalanmak için Trodos’a gittiği ve Trodos meydanına uzun araba kuyrukları oluştuğu belirtildi.

Yoğun trafik yüzünden, Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin bazı yolları kapatmak zorunda kaldığını yazan Alithia gazetesi, polisin Olimpos’a giden yolu kapattığını kaydetti.

Prodromos-Trodos yolunun zincirli veya 4 çekişli araçlar için açık olduğunu, Platres-Trodos ve Karvunos-Trodos yollarının ise açık fakat kaygan olduğunu kaydeden gazete, Trodos meydanındaki kar kalınlığının ise 78 cm olduğunu ekledi.