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Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar Baf denizine zeytin dalı attı

20 Ocak 2020

Bazı Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, dün sabah, barış mesajı yollamak amacıyla, Baf denizine zeytin dalı attığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, barış mesajı için denize zeytin dalı (çelenk şeklinde) atması haberini “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar Barış Mesajı Gönderdi” şeklinde verirken Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan Denize Zeytin Çelengi” başlığını kullandı.



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