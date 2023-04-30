Triatlonda “Nisan Şakası” coşkusu yaşandı. 11.Nisan Şakası Triatlonu Kemal Elektrikçi’nin

Akdeniz’in ilk orta mesafe triatlonu olan Nisan Şakası’nın 11.si Tatlısu’da gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Triatlon Federasyonu himayelerinde gerçekleştirilen Nisan Şakası Triatlonu, ülkemizin 11 yıldır düzenlenen en büyük yarışlarından biri.Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan triatlonun en zorlu ikinci mesafe yarışı Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleşti.

Sporcular 1.9 kilometre yüzme ile yarışa başladı, ardından 90 kilometre bisiklet sürdü ve daha sonra 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Federasyon adına organizasyonu yürüten Sertaç Bozatlı, Tatlısu Belediyesi, Zambak Tatil Köyü, 112 servisi, ilgili polis müdürlükleri ve destek olanlara teşekkür ederek tüm sporcuları kutladı.

ZAFER KEMAL ELEKTRİKÇİ’NİN

11. Nisan Şakası Triatlon Yarışında en hızlı zamanı 4 saat 48 dakika 5 saniyelik derecesi ile Kemal Elektrikçi elde etti. Ares spor kulübü triatleti Kemal Elektrikçi bu derece ile Nisan Şakası triatlonunda yeni parkur rekoruna imza attı.

İkinci en iyi zamanı Aspava triatleti Şevki Ahcıhoca, 4 saat 59 dakika 54 saniyelik derecesi ile elde etti. Yarışın üçüncüsü ise yine Ares’ten 5 saat 1 dakika 6 saniye ile Hüseyin Arhan oldu.

Takım kategorisinde ise Ersun-Mehmet-Tuğcan (Tüfekçi Forever) birinci, Duygun-Bora-Ali (Tüfekçi Together) ikinci oldu.

SPRİNT MESAFE DE DÜZENLENDİ

Nisan Şakası Triatlonu kapsamında Sprint mesafede de yarış düzenlendi. Sprint triatlonunda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu.

Sprint erkeklerde zafer Enis Alçıcı’nın olurken, ikinci Ahmet Erden, üçüncü ise Ayer Alçıcı oldu.

Sprint kadınlarda ise birciliği Melda Ünal kazandı. İkinci Anastasia Chernevo, üçüncü Püren Eda Gözer ve dördüncü Nuran Öze geldi.