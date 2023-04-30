Futbolda haftanın toplu sonuçları
Dün
AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy :0-2
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği:2-5
Gönyeli – Hamitköy:1-2
Çetinkaya – Y. Dumlupınar:4-3
Mağusa T. Gücü – Yenicami:4-0
Lefke – Cihangir :1-0
Bugün
AKSA Süper Lig
K. Kaymaklı – Mesarya : 1-2
AKSA Birinci Lig
Esentepe – Düzkaya : 0-0
Girne Halk Evi – Dörtyol : 4-0
İncirli – P. L. G. Birliği : 3-3
Baf Ülkü Yurdu – M. Hacıali Yılmazköy : 1-2
Lapta – Yeniboğaziçi : 1-0
Ü. Maraş – Binatlı : 2-2
Yalova – Yenierenköy : 4-1
Mormenekşe – M. Karşıyaka : 5-0
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