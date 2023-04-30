Fransa'da yayalar için trafik lambalarına turuncu ışık eklendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Fransa’da yayalar için trafik lambalarına turuncu ışık eklendi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Fransa

Fransa’da yayalara kırmızıda durma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik lambalarına yeşilden sonra yanacak turuncu ışık eklendi.

France Info’nun haberine göre, yayalar kırmızı ışıkta durmayı “pek sevmediği” için Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strazburg, Toulouse ve Versay kentlerindeki trafik lambalarına turuncu ışık konuluyor.

Bu kentlerde test aşamasında olan uygulamayla kırmızıdan önce insan silüetindeki turuncu lambanın yanmasıyla, yayaların trafik kurallarına uyması amaçlanıyor.


İlgili kararnamenin 21 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandığı uygulamadan Versay kenti, maliyetli olabileceği gerekçesiyle geri çekileceğini açıkladı.

Projeden sorumlu Yol Kazalarını Önleme Derneği, geri çekilme kararını kınadı.

Yakın zamanda yapılan kamuoyu araştırması, Fransız yayaların kırmızı ışıkta durmayı sevmediğini ve yayaların karıştığı kazaların yüzde 40’ının ölümle sonuçlandığını gösterdi.

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Tags:Fransatrafik lambalarına turuncu ışık
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