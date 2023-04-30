Filipinler açıklarında gemi alabora oldu: En az 3 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Filipinler açıklarında gemi alabora oldu: En az 3 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Filipinler açıklarında gemi alabora oldu

Filipinler açıklarında Sierra Leone bandıralı geminin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Global Times’ın haberine göre, Çin’in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Bataan eyaleti açıklarında geminin alabora olması sonucu 2’si Çinli ve biri Filipinli 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kurtarıldığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre gemideki 20 kişilik mürettebattan 2’si kayboldu, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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Tags:En az 3 ölüFilipinlergemi alabora oldu
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