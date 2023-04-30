Filipinler açıklarında gemi alabora oldu: En az 3 ölü

Filipinler açıklarında Sierra Leone bandıralı geminin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Global Times’ın haberine göre, Çin’in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Bataan eyaleti açıklarında geminin alabora olması sonucu 2’si Çinli ve biri Filipinli 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin kurtarıldığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre gemideki 20 kişilik mürettebattan 2’si kayboldu, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.