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Triatlonda mutlu son

1 Kasım 2020
Aslı Simay Yazıcı ve Kemal Elektrikçi





Triatlon’da sezonun son organizasyonunda olimpik mesafede Aslı Simay Yazıcı ve Kemal Elektrikçi birinciliği elde etti.

 

OLİMPİKTE KEMAL, SPRİNTTE BERKAY: Sezonun son organizesinde İskele’de yarışan triatletler sprint ve olimpik mesafede kıyasıya mücadele etti. Sprint mesafede birincilik Tüfekçi kulübünden Berkay Ramiz’in olurken, olimpik mesafede birinciliği Ares kulübü’nden Kemal Elektrikçi elde etti.

KADINLARDA AYŞA VE SİMAY: Noyanlar sponsorluğunda İskele’de gerçekleşen sezonun final yarışında olimpik mesafe kadınlar birinciliğini Tüfekçi Spor Kulübü’nden Aslı Simay Yazıcı, sprint mesafede ise birinci Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Triatlonu Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Federasyona üye Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü ve Tüfekçi Spor Kulübü sporcuları yanında ferdi sporcuların da katılımı ile organize edilen yarışların bu sezonki sonuncusu İskele’de başarı ile tamamlandı.

İskele’deki sezonun son yarışında sporcular sprint ve olimpika mesafede yarıştı. Bireysel yarışların yanında takım kayıtlı sporcuların da kendi arasındaki yarışı hayli heyecanlı geçti. Sporcular sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede se 1,5 kilometre yüzüldü, 40 kilometre bisiklet sürüldü ve 10 kilometre koşarak yarış tamamlandı.

Sprint mesafede 17, olimpik mesafede 11 ve 5 de takım olarak katılım yapılan İskele triatlonunda genel klasman birinciliğini olimpik mesafede Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi, sprint mesafede ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Berkay Ramiz elde etti.

Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:

Sprint – Kadınlar

1.Ayşa Küçük Akça           Ares       1:16:07

2.Fiona Addington           Ferdi      1:31:09

3.Pembe Abohorlu           Aspava  1:44:35

 

Sprint – Erkekler

1.Berkay Ramiz                Tüfekçi 1:09:57.6

2.Tuğcan Özkızan             Tüfekçi 1:13:07.8

3.Dinçer Şoföroğlu          Tüfekçi 1:14:44.6

4.Ersun Hasan                   Tüfekçi 1:15:23.5

5.Mustafa Aslan               Tüfekçi 1:15:25.5

6.Ali Dükyancı                   Tüfekçi 1:17:19.8

7.Kerem Güneşer             Tüfekçi 1:17:25.5

8.Hasan Sineli Eratlılar    Aspava  1:19:15.6

9.Görkem Bulunç             Ferdi      1:20:47.5

10.Emir Abdullah Turalı  Aspava  1:23:37.2

11.Mark Weavers            Ferdi      1:25:30.9

12.Erhan Raif                    Ferdi      1:34:35.6

13.Hasan Karşılı                Tüfekçi 1:35:45.3

14.Doğuş Arman              Tüfekçi 1:36:13.4

 

Olimpik – Kadınlar

1.Aslı Simay Yazıcı            Tüfekçi  2:32:08

2.Mine Devrim                  Tüfekçi  2:41:47

triatlon sezonun son yarışı

Olimpik – Erkekler

1.Kemal Elektrikçi            Ares                      2:12:24.3

2.Berk Bagrikara              Aspava                 2:13:49.0

3.Şevki Ahcıhoca              Aspava                 2:16:20.2

4.Emre Yazıcı                    Ferdi                     2:21:22.3

5.Murat Çiftci                   Aspava                 2:22:22.8

6.Şevket Türel                   Ferdi                     2:28:34.3

7.Cemal Abohorlu            Aspava                 2:37:39.6

8.Özgü Özyiğit                  Tüfekçi                2:41:48.3

9.Mustafa Korkut             Aspava                 2:51:05.8

 

Olimpik – Takım

  1. Team Itech (Dogukan U., Huseyin Ilker E., Tuncay I.) 1:56:22
  2. Hasan Ak., Kalender Ç., Osman A. 2:15:10
  3. Mustafa Y., Mehmet B., Serkan B. 2:18:31
  4. Red Line (Yılmaz E., Bora Ş., Muhit İ.) 2:20:16
  5. Grandstructures Design Ltd.(Murat Mehrubeoğlu, Hakan Korsan) 2:52:59







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1 Kasım 2020

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