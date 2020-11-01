2020 Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ana sponsor Avenue Dereboyu, katkılarıyla düzenlediği, 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan veren 3. ve final yarışında 15 ekip start aldı. 31 Ekim Cumartesi günü, St. Hilarion’da, Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde, saat 14.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 2 kez aynı güzergahı geçti

Yarışın iddialı isimlerinden olan Deniz Denner, Doğa Koyuncu, Sadık Bilgimer, Kemal Topçuoğlu ve Fikri Macila kıyasıya mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası kapsamında 4 araç start aldı.Kemal Topçuoğlu’nun talihsiz bir kaza geçirdiği yarışta Deniz Denner rekor kırarak birinci oldu. İkinci gelen Doğa Koyuncu şampiyon olurken, yarışın en iyi üçüncü zamanını Fikri Macila yaptı. Drift pilotları ise güne renk kattılar.

Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Hasan Altıntaş – Mehmet Koydu ve üçüncü Gölgem Paşa – Ali Paşa oldular. E3’de Co-pilotsuz yarışan Kemal Topçuoğlu birinci; Hasan Karlıtaş ise ikinci geldi. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ömer İlhan Sayar – Serkan Bolkaner ikilisi, üçüncü ise Coşkun Gürel – Ziya Vaiz geldiler. Bu sonuçlar ile birlikte Doğa Koyuncu E4,Hasan Altıntaş E2 , Kemal Topçuoğlu E3 ,Gölgem Paşa Kadınlar Şampiyonu oldu.

Ralli Şampiyonası kapsamında Genel klasman sıralamasında ise yarışı; Fikri Macila – Doğa Koyuncu birinci, Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikinci ve Hüseyin Genç – İzde Bulunç ikilisi üçüncü tamamladı. Ralli Şampiyonası kapsamında sınıflara göre dağılım; Sınıf 1’de ise Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu birinci, Hüseyin Genç – İzde Bulunç ikinci ve Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi yarışı üçüncü olarak tamamladı.