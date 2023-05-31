Sağlık Bakanlığı’nın, ilaçla ayakta kalan çoğunluğu 60 yaş üstü hastaları, sürekli kullandıkları ilaçların reçetesini yazdırmak üzere yönlendirdiği Trenyolu Polikliniği iki gündür kapı duvar

HİÇBİR UYARI YOK: Onlarca yaşlı hasta kronik hastalıkları için gerekli ilaçların reçetesini yazdırmak için Trenyolu Polikliniğinin kapısı önünde saatlerce bekledi. Ne kapıda bir ilan ne de uyarıda bulunan bir görevli gördü. Alakalı alakasız her konuda açıklama yapan bakanlık da herhangi bir duyuru yayımlamadı

SABAH GİT ÖĞLEN GEL: İki gün boyunca saat 16:00’da ilaçlarını yazdırmak için polikliniğin kapısını aşındıran bir kadın, Havadis’e ulaşarak yaşadıklarını anlattı. “Bir günlük insülinim kaldı” diyen kadın sabah saatlerinde polikliniğe gidip durumu anlattığını, görevlinin “ilaç yazımı öğleden sonra” dediğini aktardı

KİMİN UMRUNDA: İki gün üst üste ilaç yazdırmak için poliklinik kapısında bekleyen yaşlı bir adam ise “Bizim halimiz kimin umurunda” diyerek Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’a ateş püskürdü. “Bakan ilaçlar geldi diyor ama hastanede ilaç yok. Şimdi reçete dahi yazdıramıyoruz” diyen adam, polikliniğin neden kapalı olduğuna dair bir uyarının bulunmamasına da öfkelendi