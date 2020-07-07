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Trafikte terör estirdi: Burnunu ve azı dişini kırdı

7 Temmuz 2020
ciddi darp

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde alkollü olduğu anlaşılan V.E trafikte tartıştığı Adem Burak Bay’ı ciddi bir şekilde darp edip, burnunu ve azı dişini kırdı.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

04.07.2020 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde V.E. (E-21), alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, trafikte tartıştığı Adem Burak BAY’a küfür ettikten sonra adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, burnunu ve azı dişini kırarak vahim zarara uğratmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


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