ABD’de vaka sayısı 3 milyonu geçti

Çin’de başlayan corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de vaka sayısı 3 milyon 40 bini aşarken, 132 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 11 milyon 750 bin, can kaybı da 540 bin oldu. Dünyadaki her dört Covid-19 vakası ve ölümünden biri ABD’de yaşandı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor.

Aralık 2019’da başlayan salgında dünya genelinde vaka sayısı 11 milyon 750 bin, ölü sayısı da 540 bin oldu.

Şimdiye kadar toplamda 6,7 milyon insan Covid-19’u atlatarak sağlığına kavuştu.

Salgından en fazla etkilenen yer ise Amerika Birleşik Devletleri.

ABD’de vaka sayısı üç milyonun üzerine çıktı. Böylece ülke Covid-19 salgınında “bir rekoru” daha kırmış oldu.

Ülkedeki toplam can kaybı 132 bini aştı. ABD’de 1 milyon 324 bin kişi iyileşirken, halen 1 milyon 582 bin aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

Ülkede salgından en çok etkilenen ise New York eyaleti. Son rakamlara göre New York’ta vaka sayısı 422 bin, can kaybı da 32 bin.

BREZİLYA 2. SIRADA

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 487’ye, vaka sayısı da 20 bin 229 artarak 1 milyon 623 bin 284’e yükseldi.

MEKSİKA’DA CAN KAYBI 31 BİNİ GEÇTİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 480 artarak 31 bin 119’a ulaştı.

Meksika’da, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 902 artışla 261 bin 750 çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 159 bin 657 kişi iyileşti.

Meksika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat’ta saptanmış, 19 Mart’ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN’DA CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 467 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı 20 bin 160’a yükseldi.

Hindistan’da son 24 saatte 22 bin 252 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 719 bin 665’e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 439 bin 948 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke konumunda bulunuyor.