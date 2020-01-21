Trafikte kalp krizi geçiren Aydar zincirleme çarpışmaya sebep oldu

Gazimağusa’da bugün öğle saatlerinde trafikte kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Murat Aydar, 6 aracın hasar gördüğü zincirleme çarpışmaya sebep oldu.

Polis Basın Bültenine göre, kaza sonucu yaralanan Aydar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, “kafa travması ve kalp krizi” teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Çarpışma, saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Murat Aydar’ın, yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile sulu çember istikametine seyrettiği sırada Telefon Dairesi önlerinde direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde oldu.

Aydar’ın aracı Uğur Zaferdemir (E-28) yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan LD 101 plakalı araç, Didem Kutgün (K-28) yönetimindeki PU 125 plakalı araca çarptı. PU 125 plakalı araç da park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL852 plaklı araç da arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu.