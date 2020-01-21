Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesine yürütmeyi durdurma kararı

Şehir Plancıları Odası, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi’ne Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Oda, Yüksek İdare Mahkemesi’nin 14 Ocak 2020 tarihli Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerinin ve halihazırda bu maddeler tahtında yapılan tüm işlemler için yürütmeyi durdurma emri verdiğini açıkladı..

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Merter Refikoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, 17 Ocak Cuma günü “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi 2”ye karşı dava dosyalanıp ara emri başvurusu yapıldı.

Dün yapılan ara emri görüşmesinden sonra bugün Yüksek Mahkeme tarafından söz konusu Emirname’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerine durdurma emri verildi.

Refikoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Aralık 2018 yılında yürürlüğe giren Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri ilk günden beridir tartışma yaratmaktadır. 23 binden fazla naylon konut dosyasının hak kazanması için Emirnamenin yayınlanması bilerek geciktirilmiştir.

Emirname içerisine yasadışı bir şekilde 27.(A) ve 27.(B) maddeleri eklenmiş. Bu da yetmezmiş gibi 2019 yılı içerisinde Emirnamenin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri üzerinde yasa dışı bir şekilde 23 bin konut dosyasının daha da artırılması için değişikliğine gidilmiştir. Ancak KTMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava ile bu yasa dışılık 2019 yılında durdurulmuştur.

31 Aralık 2019 yılında yayınlanma sözü verilen, tüm yasal işlemleri bitmesine rağmen keyfi bir şekilde İmar Planı yayınlanmamıştır. Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinde Emirnamenin süresi dolduğundan dolayı bölge kaosa sürüklenmeye çalışılmıştır. Hem İmar Planı’nı yayınlamayıp hem de Emirnameyi uzatmayarak, bölge plansızlığa sürüklenmiştir.

Bilindiği gibi 30 Aralık 2019 tarihinde Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tüm yasal süreci bitmiş olmasına rağmen Resmî Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe konulmamıştır. Bu konuda da ilerleyen günlerde görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa karşı da görevlerini yapmadıklarından dolayı Mandamus Davası açılacaktır.

Ayrıca bir noktanın daha altını çizmede yarar var ki; yasa dışı bir şekilde naylon dosyaların önünün açılması için emirnameye eklenen 27.(A) ve 27.(B) maddeleri iki kez Yüksek İdare Mahkeme’si tarafından durdurulmuştur. Bitmiş ve yasal olmayan bir şekilde yayınlanmayan İmar Planı içerisine de 27.(A) ve 27.(B) gibi 23 bin konutluk naylon dosyaların önünü açacak bir madde eklenmesi durumunda, bunun da dava edileceğini duyururuz.”