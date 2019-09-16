Trafikte biri ağır 3 yaralı

Pazar gününün gündemi yine trafikteki çarpışmalar oldu. Bafra bölgesinde motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir ağır yaralandı. Kullandıkları ATV ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Muhammet Çağrı İlik ve Mahmut İlik hastaneye kaldırıldı

Bafra’da oteller bölgesinde dün saat 11.40 sıralarında Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araçla batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarptı.

Polis açıklamasında, çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

ATV ile uçtular

St. Hilarion yolu üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında 2 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, RG 819 plakalı ATV aracın sürücüsü Muhammet Çağrı İlik (E-24)yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

Olayda yaralanan Muhammet Çağrı İlik ve araçta yolcu olarak Mahmut İlik (E-30) bulunan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Takla attı, yaralanmadı

Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde dün 11.15 sıralarında Berke Şahin (E-20), yönetimindeki MY 758 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları yakınlarında zaman yağmurdan dolayı yolun ıslak ve kaygan oluşu nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, orta refüjden karşı şeride geçip takla atan araç sürücüsü çarpışmayı yara almadan atlattı.