Trafik yine can aldı

Alayköy Türkeli anayolu üzerinde NG 763 plakalı araç ile Türkeli istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyreden araç yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında eski Alayköy Türkeli anayolu üzerinde Sedef Sevgi DERİN(K-35) yönetimindeki NG 763 plakalı araç ile Türkeli istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile ağaca çarpıp savrularak durdu.

Çarpma sonucu ağır sekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH”de yapılan müdahale müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.