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Trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek

11 Ağustos 2020
Girne-Lefkoşa yolu çalışma

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada Lefkoşa – Girne Anayolunun 7-8’inci km’leri arasında ADF Mobilya önlerinde, yağmur suyu direnaj çalışmaları kapsamında yapılacak çalışma nedeniyle yarın sabah (12.08.2020) saat 08:30’dan itibaren yolun her iki yönünden gelen araçlar için trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecektir.

Girne Lefkoşa yolu çalışma

Çalışmanın yapılacağı noktada; Girne istikametinden Lefkoşa istikametine gidecek araçlar için ulaşım, gidişe göre yolun solundan tek şerit halinde, Lefkoşa’dan Girne istikametine gidecek araçlar ise refüj aralığından Girne geliş yönünün sağ şeridine yönlendirilerek tek şerit halinde ulaşım sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur dedi.


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