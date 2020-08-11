Kıbrıs

Denktaş: Yunanistan Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli

11 Ağustos 2020
Serdar denktaş

Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’ı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak diyalog başlatmaya davet etti.

Denktaş, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan tarafından tırmandırılan gerginliği endişe ile takip ettiklerini, her an bir kıvılcımın, büyük bir yangına yol açabileceğini kaydetti.

Denktaş şunları belirtti:

“Bölgemizin yeni bir savaşa hiç ihtiyacı yoktur. Doğu Akdeniz’deki kaynaklar, medeniyetlerin beşiği olan bu denize kıyısı olan toprak parçalarında yaşayan tüm insanlara fazlasıyla yeter.

Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu işbirliği çağrısına olumlu cevap vermeli, bölgedeki gerginlik bir an önce yerini diyaloğa bırakmalıdır.

Doğu Akdeniz bir işbirliği havzasına dönüştürülebilir. Bizim önerimiz, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının katılımları ile  “Doğu Akdeniz Enerji Topluluğu”nun kurulmasıdır.

Böylesi bir oluşum bölgede barışa hizmet ederken, tüm halkların refah düzeyini de artıracaktır.

Tarih bize savaşın yıkıcılığını ve barışın refahını öğretmektedir. İki dünya savaşında karşılıklı olarak milyonlarca insanını kaybetmiş bir Almanya ile bir Fransa eğer ortaklık kurabilmişse, Türk-Yunan ortaklığı da elbette mümkündür.

Gelin tarih bizi yazmasın; bizler ortak tarihimizi işbirliği ile hep birlikte yeniden yazalım. Doğu Akdeniz halkları olarak ortak çıkarlarımızı ön plana çıkartacak bir işbirliğine gidelim.”


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