Trafik kontrolünde başkasının sürüş ehliyetini veren kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik kontrolünde başkasının sürüş ehliyetini veren kişi tutuklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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başkasının sürüş ehliyetini veren kişi

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda dün gece trafik kontrolü sırasında polise başkasının sürüş ehliyetini veren 25 yaşındaki E.T.M. tutuklandı.

Polis bülteninde “başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” başlığıyla yer alan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda polis tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, E.T.M.(E-25), işlediği trafik suçundan dolayı rapor edileceği sırada polis memuruna, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahsa ait sürüş ehliyetini ibraz etti.


E.T.M. belgedeki şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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