Trafik denetimlerinde 5 sürücü tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik denetimlerinde 5 sürücü tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Trafik denetimleri

Trafikte dün yapılan denetimlerde 5 sürücü tutuklandı, 52 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 380 araç kontrol edildi, 376 araç sürücüsü rapor edildi.


Kontrollerde araçların 165’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 61’i seyir halinde cep telefonu kullanma, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma suçundan rapor edildi; 5 araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç ise trafikten men edildi.

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Tags:Trafikte dün yapılan denetimler
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