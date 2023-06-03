Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy: “Rant planı yine Meclis gündeminde”

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Ersoy, hafta başında İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısının yine Meclisin gündemine geldiğini hatırlatarak, “Amaçları şehir planı bilimini devre dışı bırakarak, sermayenin istediği gibi at koşturabileceği bir zemin yaratmak” dedi.

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisinin yeniden Meclis gündemine gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Önerinin, imar planları oluşturulurken şehir plancılarının, Şehir Planlama Dairesi’nin ve bölge sakinlerinin devre dışı bırakıldığını iddia eden Ersoy, önerinin belediyelerde çalışan herhangi bir mühendise imar planı yapma yetkisini verdiğini söyledi.

Ersoy, değişiklik önerisinin şehir planlama bilimini olduğu gibi yok sayarak, yaratacağı kaosu umursamadan,f tamamen sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını savundu.

KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi’nin 6 Şubat depreminin hemen ertesinde yeniden gündeme geldiğini söyleyen Ersoy, depremin halk üzerinde yarattığı etkinin büyüklüğüne değinerek, iki yasada da yapılmak istenen değişikliğin dondurulduğunu ifade etti.

Ersoy, Şehir Plancıları Odası’nın yıllardır İskele’de süregelen inşaat sermayesinin rant planlarının önünde bir kaya gibi durarak mücadele ettiğini anlattı.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hayata geçene kadar emirnameyi delmeye çalışan sermayenin çeşitli yöntemlerle durdurulmaya çalışıldığını kaydeden Ersoy, şehir plancıları için ; “Davalar açıyor, ara emirleri alınmasını sağlıyor, bölgenin rant uğrana daha da çarpık yapılaşmasına engel oluyorlar” dedi.

Ersoy, yasada yapılmak istenen değişikliğin, şehir plancılarını, hatta olduğu gibi şehir planı bilimini devre dışı bırakarak, sermayenin istediği gibi at koşturabileceği bir zemin yaratmak ve kuralsızlaştırma adı verilen yöntemle kendi kurallarına, kendi kâr arzularına göre imar planları hazırlatmak amacı taşıdığını savundu.

Bunun için de belediyelere imar planı hazırlama yetkisi verildiğini söyleyen Ersoy, “Disiplinler arası bir çalışma gerektiren imar planı hazırlama sürecini, belediyede çalışan herhangi bir mühendisin alanla ilgili bir uzmanlığa sahip olmasını bile şart koşmadan, eline bırakmak istiyorlar” diye konuştu.

-“Şehir Plancıları Odası’nın rant planının önüne geçmek için verdiği mücadelenin yanındayız”

Ersoy, “Emek ile sermaye arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Sermaye ile doğa arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Bu çelişkileri yadsıyarak yaşamak mümkün değil. Biz tarafımızı seçtik; emekten yanayız, doğadan yanayız, bilimden yanayız. Şehir Plancıları Odası’nın rant planının önüne geçmek için verdiği mücadelenin yanındayız” ifadelerini kullandı.