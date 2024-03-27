Trafik denetimleri: 766 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis ekiplerinin üç ilçede dün akşam eş zamanlı gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam 766 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 1 kişi ise tutuklandı.

Gazimağusa, Girne, ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kumarhaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edilmiştir.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Denetimleri Kapsamında; Toplam 2,981 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 766 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 363’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 59’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 258’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.