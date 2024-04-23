Trafik Denetimleri: 496 sürücüye ceza

Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2,414 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 496 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
220’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
174’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2’si trafik ışıklarına uymamak ve
60’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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