Sahte Diploma: Gazitepe bir günde psikolog oldu

Sahte diploma soruşturmasının kapatılmak istendiği yönünde çıkan haber ve yorumların ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği yeni tutuklamalarla süreci ileri götürüyor

(Kamalı Haber) – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) sahte diploma alan Kıbrıs Türk Havayolları eski çalışanı Bengü Gazitepe önceki gün tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına savcı Hasan Boşnak duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları Polis memuru Emre Ertit aktardı. Ertit, zanlının 30 Eylül 2019 tarihinde okula kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini ancak sistemden yapılan araştırmada kaydının 5 Haziran 2023’te yapıldığını, 19 Haziran 2023 tarihinde ders girişi yapıldığını ve aynı gün 4 yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek, diploma verildiğini söyledi. Polis, zanlının 28 Ağustos 2023 tarihinde aldığı diplomayı TC Elçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına vererek, onay aldığını belirtti. Polis, zanlının söz konusu tarihte aktif çalışan olduğunu kaydeden polis, aldığı diplomayı işyerine sunup sunmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.