Trafik denetimleri… 315 araç sürücüsü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün 1408 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 1 sürücü tutuklandı. 27 araç da trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,408 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu 115’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır” denildi.