Gazimağusa’da bir kafede soygun: 70 yaşındaki kadını darp edip, tezgahtaki çantayı alıp kaçtı

Gazimağusa’da bir kafenin kapısını açarak içeri giren 22 yaşındaki bir erkek şahıs, kafede temizlik yapan 70 yaşındaki kadını darp edip, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra tezgahtaki çantayı alıp kaçtı, ardından tespit edilerek tutuklandı.

Olayın dün saat 04:15 sıralarında, Muhabbet Cafe isimli iş yerinde meydana geldiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre söz konusu iş yerinin kapısını cürüm işlemek kastıyla açarak içeriye giren Y.M.(E-22), mutfak bölümünde temizlik işi yapan A.S.’nin (K-70) başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp edip, adı edileni paraları vermemesi halinde öldürmekle tehdit etti. Sözkonusu kişi daha sonra içerisinde 300 TL nakit para, 1 adet cep telefonu ile kişisel bakım eşyaları bulunan bayan çantasını alıp olay yerinden kaçtı.

Söz konusu şahıs tespit edilerek “soygun, şiddet tehdidi, dükkan açma ve ciddi darptan” tutuklandı.

-Market çalışanı 3 kadın market ürünlerini çalmaktan tutuklandı

Lefkoşa’da bir markette çalışan üç kadın, çeşitli market ürünlerini çalmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan G.Y. (K-33), M.A. (K-32) ve Y.J.’nin (K-32), henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

-Tuzla’da sakin 58 yaşındaki Şeref Alcan aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Polis, dün, 21.30 sıralarında, Tuzla’da sakin Şeref Alcan’ın (E-58) ikametgâhında aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdiğini açıkladı.

-Yues Andre Paul Bouchet’in ölüm sebebi “kalp krizi”

25 Ağustos Cuma günü, Dipkarpaz’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Yues Andre Paul Bouchet’in (E-67) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.