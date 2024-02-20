Trafik denetimleri: 26 araç trafikten men edildi! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik denetimleri: 26 araç trafikten men edildi!

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Trafik denetimleri: 26 araç trafikten men edildi!
Ülke genelinde yapılan polis trafik denetimlerinde toplam 492 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 19 Şubat’ta ülke genelinde yapılan polis trafik denetimlerinde bin 593 araç kontrol edildi.

290 sürücü hız limitini aşarken, 6’sı alkollü, 62’si cep telefonu ile sürüş yaparken, 7’si emniyet kemeri takmazken, 1’i ehliyetsiz, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanırken ve 126’sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 492 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 26 araç trafikten men edildi.


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Tags:denetimKKTCPolistrafik
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