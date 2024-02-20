Ortaköy ışıkları hastane çemberi istikametinde trafik akışı tek şeride indirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ortaköy ışıkları hastane çemberi istikametinde trafik akışı tek şeride indirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Lefkoşa’da, Ortaköy ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametinde akşam saatlerine kadar sürecek çalışmalar nedeniyle trafik akışının tek şeride indirildiği duyuruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, LTB ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iş birliğinde şehrin aydınlatma sorunlarının giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Ortaköy ışıklarından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametindeki şebekede patlak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kazı gerektiren çalışmalar nedeniyle trafik akışının tek şeride indirildiği kaydedildi.

Akşam saatlerine kadar sürecek çalışmalar boyunca trafik yönlendirilmesine dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu istikamete ulaşması gereken sürücülerin, trafik yoğunluğu yaşamamak için alternatif yolları tercih edebileceği ifade edildi.

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Tags:Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiKıbrıs Türk Elektrik Kurumu…LefkoşaLefkoşa Türk Belediyesi
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