Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi kaleci Uğurcan şoku

Türkiye Spor Toto Futbol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Trabzonspor’da takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle dev müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Konuyla ilgili bordo mavili kulübün Futbol A Takım Doktoru Halil Polat’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”