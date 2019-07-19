FutbolSpor

Trabzonspor, yeni transferini KAP’a bildirdi

19 Temmuz 2019

Trabzonspor Kulübü, Estudiantes forması giyen Gaston Matias Campi’yi transfer ettiğini KAP’a bildirdi. Bordo mavili ekip bu transfer için Estudiantes’e 898 bin dolar fesih bedeli ödeyecek.

İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi’nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü’ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20’si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
İşte oyuncunun kazanacağı rakam için KAP’a yapılan açıklama;

“Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80’inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır” denildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Fenerbahçe’ye Avrupa kupalarından men cezası verilmedi

19 Temmuz 2019

Radamel Falcao’dan transfer açıklaması

19 Temmuz 2019

Afrika’nın en büyüğü belli oluyor

19 Temmuz 2019

Galatasaray Falcao ile prensipte anlaştı

19 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı