Dünya

Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti

19 Temmuz 2019

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haradinaj, hükümetin bugünkü olağan oturumunun ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda’nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından “şüpheli” sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.Haradinaj, “Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırılmamdır.” ifadelerini kullandı.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, “Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey’deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

2017’den beri Kosova’nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

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