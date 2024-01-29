Trabzonspor evinde kaybetti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililer bu skorla ligde üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Bordo mavililer 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor’un gollerini 19’da Enis Destan ve 90+1’de Poyraz Yıldırım kaydetti.

Kasımpaşa’nın gollerini ise 47’de Aytaç Kara, 58’de H. Hajradinovic ve 75’de Da Costa kaydetti.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1’lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray’a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor’a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer Kasımpaşa mağlubiyeti ile kötü gidişatını sürdürdü.

Bordo mavililer bu mağlubiyetle 37 puanda kaldı.

Son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan konuk Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nanu Da Costa

İlk yarı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada sağ taraftan Visca’nın ortasında, arka direkte Eren Elmalı’nın gelişine vuruşunda, kaleci Ali Emre Yanar açıyı kapatarak direk dibinden topu kornere gönderdi.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi’nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar’ın solundan filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fall’ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes’in sert şutunda, top üsten auta gitti.

44. dakikada Fountas’ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca’nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı:

47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic’in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara’nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelerle buluştu: 1-1

50. dakikada Mendy’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca’nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall’ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır’ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

62. dakikada Bardhi’nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

66. dakikada Berat Özdemir’in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan’ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar’ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

75. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. Ben Ouanes’in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1’e indirdi. Bardhi’nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar’ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım’ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 2 – Kasımpaşa: 3

Stat: Papara Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Enis Destan

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Sadiku), Oğulcan Çağlayan, Da Costa (Dk. 87 Ngoy)

Goller: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 61 Taylan Utku Aydın, Dk. 90+4 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 64 Baniya (Trabzonspor)