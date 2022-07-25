Trabzonspor Empoli’ye kaybetti

Trabzonspor,Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli’ye 1-0 yenildi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Farukcan Genç, karşılaşmada forma giyemedi.

Torino ile aynı sahada iki gün önce 5 bin taraftarı önünde karşılaşan bordo-mavili takımın Empoli ile oynadığı maça güvenlik nedeniyle taraftar alınmadı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla 2 aşamalı gerçekleştirdiği yurt dışı kampını tamamlayacak.