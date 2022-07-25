Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi Lefke’de

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Fotoğraflar: Mustafa ŞENAL

Futbol Süper Lig ekibi Lefke, Teknik heyetini belirledi. Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi Lefke Teknik heyetine getirildiler.

Adnan Doğruyol başkanlığında bu akşam toplanan yönetim kurulu almış olduğu kararda Lefke Futbol takımının başına Kemal Yürekli ve Niyazi Özekçekçi’yi getirdi.

Başkan Adnan Doğruyol yaptığı açıklamada bu akşam toplanan yönetim kurulu kararı ile Kemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi’yi Lefke Futbol takımı başına getirdiklerini açıkladı. Yarın 26 Temmuz tarihinde, Lefke Karadağ stadında ilk antrenman ile sezona hazırlanacaklarını söyleyen Doğruyol, her iki teknik adam ile her konuda anlaştıklarını belirtti. Ağustos ayında yurt içi veya yurt dışında da kampa gireceklerini de açıkladı.

Teknik heyet adına konuşan Kemal Yürekli, her konuda Lefke Türk Spor kulübü ile anlaştıklarını ve yarın 26 Temmuz da ilk antrenman ile hazırlıklara başlayacaklarını söyleyerek Lefke’de olduklarından dolayı da mutlu olduklarını belirtti.